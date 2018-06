Ha preso il via alle 18.00, allo stadio "Ricci" di Sassuolo, la prima semifinale del campionato Primavera fra Atalanta e Fiorentina. In palio c'è la finalissima di sabato al Mapei Stadium...



...di Reggio Emilia.



Queste le formazioni scelte dai rispettivi mister:



Atalanta -Fiorentina 0-1 p.t.

ATALANTA: Carnesecchi; Zortea, Del Prato, Alari, Migliorelli; Melegoni, Bolis, Colpani; Kulusevski, Latte Lath, Mallamo. A disp.: Gelmi, Elia, Zanoni, Carminati, Chiossi, Salvi, Rinaldi, Colley, Peli, Nivokazi, Heidenrecih, Rizzo Pinna. All.: Massimo Brambilla.

FIORENTINA: Cerofolini; Ferrarini, Hristov, Pinto, Ranieri; Lakti, Valencic, Diakhatè; Sottil, Gori, Maganjic. A disp.: Ghidotti, Meli, Purro, Longo, Faye, Toure Diawara, Marozzi, Simonti, Pierozzi E., Caso, Dutu. All.: Bigica.

ARBITRO: Giacomo Camplone di Pescara, coad. da Ruggieri di Pescara e Sartori di Padova.

RETI: 17' Gori



Fischio d'inizio al "Ricci" di Sassuolo; le due squadre sono molto concentrate sull'obiettivo e iniziano un po' contratte anche se l'Atalanta è più aggressiva. Dal resto la squadra di Brambilla ha praticamente sempre occupato la prima posizione in classifica nel girone di qualificazione, mentre la Fiorentina é dovuta passare per i play off.

La prima conclusione é dei nerazzurri al 5' con Mallamo, la sua esecuzione è centrale e non preoccupa Cerofolini. Poco dopo, altro tentativo da lontano, questa volta di Melegoni, stessa sorte del compagno. La Fiorentina agisce di rimessa e riparte spesso da Diakhate che imposta per i compagni. Al 12' i viola si fanno vedere anche in avanti: dal primo angolo, arriva un cross per Gori che anticipa l'avversario e manda la palla a scheggiare la traversa! Due minuti dopo occasione d'oro per la Viola: ottimo cross di Sottil per Maganijc che non ci crede e si limita ad appoggiare verso Carnesecchi anzichè provare a far male. Sulla ripartenza, pericolo creato dall'Atalanta, ma la difesa viola (oggi di bianco vestita) sbroglia. La Fiorentina ha preso campo e coraggio e infatti al 17' passa: combinazione della "coppia d'oro" Sottil - Gori e palla in rete! 1-0.

L'Atalanta cerca di replicare ma le sue iniziative vengono sistematicamente stoppate dalla difesa viola. Al 25' sventola da lontano di Sottil, deviata da Carnesecchi. Nonostante il vantaggio, mister Bigica è inquieto e si sgola coi suoi ragazzi, temendo un calo di concentrazione. E al 27' per poco l'Atalanta non pareggia: Latte Lath si invola sulla sinistra, entra in area e conclude, ma non impensierisce il portierone viola. Al 39' ci prova Colpani ma Cerofolini si fa trovare pronto. Subito dopo nuova sgroppata di Sottil a sinistra, dal fondo lascia partire un cross perfetto per Gori ma Carnesecchi gli toglie letteralmente il pallone dalla testa. La Dea insiste, crea, ma non concretizza. Si arriva all'intervallo, senza recupero, che il signor Camplone decreta mentre i bergamaschi si apprestano a battere un angolo...

Si riparte con gli stessi uomini del primo tempo; al 1' la Fiorentina usufruisce di un calcio di punizione dal limite, Sottil cerca Diakhate in area ma la sua conclusione morbida viene ribattuta. Un minuto dopo Sottil ci riprova con un diagonale da sinistra, troppo largo. Poi ci prova l'Atalanta con Colpani, alto. I ragazzi hanno recuperato energie negli spogliatoi e l'inizio è molto di ripresa è molto frenetico. Al 50' altro tentativo di Colpani, Cerofolini non si fa sorprendere. L'Atalanta è molto determinata e cerca di in tutti i modi di trovare il pareggio. La Fiorentina (per ora) si difende bene e riparte pericolosamente.