Sono in programma per questo pomeriggio, ad eccezione di Lecce - Racing Fondi giocata questa mattina, le gare di ritorno dei quarti di finale del Torneo D.Berretti.



Questo il programma delle gare:



Renate - Reggiana (and. 0-0) ore 15.00

Santarcangelo - Feralpi Salò (and. 1-3) ore 15.30

Catania - Livorno (and. 0-1) ore 15.00

Lecce - Racing Fondi (and. 0-4) 4-1

(qualificato Racing Fondi)