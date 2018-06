Registrati | Login Login Username:



Password:





Hai perso la password?



Registrati ora! Menu principale News

Archivio

Sondaggi

Galleria foto

Siti utili

Link to Us

Recapiti e-mail

Lavora con noi

Abbonarsi Banner SX

















Comunicati Stampa : Maliseti: I campioni tornano a casa! Inviato da Sonia Nuzzi 19 letture ) Sabato 9 giugno alle ore 19 (convocazione alle ore 17:00) allo stadio comunale di Maliseti si affronteranno A.C. Maliseti classe 1977 e A.C. Maliseti...





...classe 1978. Si rinnoverà così una sfida in famiglia, una partitella che trent'anni fa si ripeteva ogni giovedì pomeriggio, tra due formazioni amaranto rimaste nella storia della società di via Caduti senza Croce. Nei ritrovi di Maliseti capita che se ne parli ancora oggi, di quel Maliseti 1977 rimasto imbattuto per 173 partite consecutive, e di quel ‘78 sconfitto solo dall’Ambrosiana nello spareggio per la vittoria del campionato. Ci saranno praticamente tutti, per rimettersi le scarpette con i tasselli e per la cena dopo partita.

Ha confermato la sua presenza anche Ighli Vannucchi, classe '77, malisetano che da Maliseti ha spiccato il volo fino alla serie A e ai Giochi Olimpici. «Dopo tanti anni - commenta Ighli - sarà molto emozionante ricalcare l'erba del campo dove sono cresciuto, e rifarlo con i miei vecchi compagni lo sarà ancora di più. Sono curiosissimo di vedere il tempo passato nella nostra trasformazione fisica, chissà se riconoscerò tutti i compagni...io invece sono rimasto uguale!»

Come è nata l'idea? Lo spiega Angelo Parisi: «Con alcuni compagni del '78 ci siamo trovati una sera e abbiamo pensato di ritrovare tutti i giocatori della squadra. Ci siamo rivisti a cena e abbiamo pensato di coinvolgere i '77, ricordando le partitelle del giovedì, in una stagione abbiamo avuto un allenatore in comune, mister Vannozzi. Grazie ai social e al passaparola nel giro di poco tempo abbiamo organizzato tutto, con la collaborazione della società Maliseti Tobbianese. Ci sarà Vannucchi, ha risposto subito presente. Chi vincerà? Il '77 è forte, oltre a Ighli possono contare su altri ragazzi che hanno trascorsi in società professionistiche a livello giovanile, come Daniele Nepi e Andrea Borghesi. Ma noi '78 siamo sempre stati un gruppo molto affiatato e con buone individualità, come Alessandro Pifferi. Molte volte noi ’78 siamo andati a rinforzare la squadra del ’77. Inoltre, visto che conterà molto il fiato, noi siamo… più giovani! Sarà una bella sfida, poi tutti a cena insieme a ricordare i vecchi tempi, quando ci si cambiava nei vecchi spogliatoi in lamiera, quando la scuola calcio era il muretto con i cerchi e le forche. Oggi invece i ragazzini vengono al campo con i procuratori...»

I '77 si sono ritrovati nel 2003, per il Memorial "Stefano Maurizi". Enzo Maurizi, storico dirigente dell'A.C. Maliseti sottolinea: «Sarà un piacere rivedere questi ragazzi, oggi diventati uomini. Erano atleti seri allora, sono tutti adulti con la testa sulle spalle oggi. E' il caso di dire che chi ha giocato in quegli anni nel Maliseti ha una marcia in più, costituita dai valori e dagli insegnamenti di mister eccezionali come il compianto Rolando Monaci, Renzo Romoli detto "Cioccolata", Giovanni Padula e Luciano Vannozzi...»

Mister Giovanni Padula commenta così: «Sono emozionato, non vedo l'ora di essere lì sabato, di ritrovare tutti i ragazzi, di tornare a Maliseti dove ho allenato tanti anni. Vannucchi? Con Ighli sono in contatto via social, sarà un piacere rivederlo. Com'era da piccolo? Quando erano bambini avrei scommesso su Borghesi o Camuso. Ighli non aveva un grandissimo fisico. Però macinava, ha avuto una costanza incredibile. Arrivato negli Allievi aveva già la testa da professionista. Ragazzo serissimo, non a caso viene ricordato così bene in tutte le piazze importanti in cui è stato...»

Le parole di mister Luciano Vannozzi: «Sarà una grandissima gioia essere a Maliseti sabato sera, ho avuto la fortuna di allenare sia il '78 che il '77, due bellissimi gruppi, ragazzi che mi sono rimasti nel cuore. Sono felice di tornare al campo sportivo di Maliseti, dove ho allenato per 17 anni e dove ho partecipato alla costruzione del campo sussidiario in sintetico...»

Le formazioni delle squadre:

A.C. MALISETI '77: Luca Giulietti, Enrico Beconi, Andrea Borghesi, Daniele Nepi, Alessio Guidocci, Lorenzo Melani, Federico Pratesi, Cristian Neri, Ighli Vannucchi, Roberto Lo Cicero, Daniele Giraldi, Alessandro Rubino, Daniele Pini, Marco Biagi, Roberto Becagli, Leonardo Fratini, Alessio Bustone, assenti giustificati Daniele Di Maio e Alberto Camuso. Allenatore: Giovanni Padula. Dirigente accompagnatore: Enzo Maurizi.

A.C. MALISETI '78: Denny Romoli, Mirko Silveri, Rino Cremona, Angelo Parisi, Maurizio Baldini, Alessandro Pifferi, Andrea Bartolini, Gianluigi Calvano, Jodi Arena, Luca Del Prete, Alessandro De Cotis, Andrea Visani, Massimo Vannucci. All. Luciano Vannozzi.

ARBITRO: sig. Gabriele Serra.

OSSERVATORI SPECIALI: Silvano Pierattini e Mariano Balestri (fondatori A.C. Maliseti.





Cerca

Ricerca avanzata Eventi & Servizi

» Leggi la news Sondaggi Argomenti notizie ---- Anteprima -- Regionali -- Regionali -- Tornei Arbitri -- Giudice Sportivo Calcio a Cinque Calcio femminile Calcio Giovanile Calciopiu.net Comunicati Stampa Dagli Utenti Dilettanti -- Eccellenza -- Prima Cat. -- Promozione -- Seconda Cat. -- Serie D -- Terza Cat. Fasi finali Forum Fotostoria Il Pungiglione Interviste Palazzo Partite Regionali S.G.S. Sondaggi Speciali Top Undici Tornei Varie Utenti Online 27 utenti online



Iscritti: 0

Semplici visitatori: 27



Altro... utenti onlineIscritti: 0Semplici visitatori: 27 Previsioni Meteo

Cliccando sulla cartina si aprirà una finestra: selezionate area e città per tutti i dettagli Cliccando sulla cartina si aprirà una finestra: selezionate area e città per tutti i dettagli





Info generali | Copyright | Info Privacy | Disclaimer | Regolamento | Contatti