Sono state disputate lo scorso fine settimana una serie di partite relative alle fasi finali nazionali dei campionati Prof; ecco un riepilogo della situazione attuale nelle varie categorie:



Berretti Serie A e B

Semifinali – Ritorno

INTER – TORINO 2-3 (and.0-4)

SASSUOLO – ATALANTA 1-1 (and. 4-2)

Finale – 14/06: TORINO – SASSUOLO



Under 17 Serie A e B

Quarti di finale – Andata

GENOA – ATALANTA 3-2

MILAN – ROMA 1-2

Quarti di finale – Ritorno

JUVENTUS – INTER 3-1 (and. 4-2)

Già qualificate: Torino e Juventus



Under 16 Serie A e B

Quarti di finale – Andata

SASSUOLO – INTER 1-1

ATALANTA – NAPOLI 2-0

Quarti di finale – Ritorno

JUVENTUS – NOVARA 2-1 (and. 4-0)

ROMA – LAZIO 0-4 (and. 7-2)

Già qualificate: Juventus, Roma



Under 15 Serie A e B

Semifinali – Gara unica – 11/06

INTER – ATALANTA e JUVENTUS – NAPOLI



Under 17 Serie C

Semifinali – Gara unica – 18/06

PRATO – MONZA e PORDENONE – ALESSANDRIA



Under 16 Serie C

Finale – Gara unica – 23/06

RENATE – PORDENONE



Under 15 Serie C

Semifinali – Gara unica – 12/06

PADOVA – LIVORNO e BISCEGLIE - RENATE