Attraverso i resoconti dei nostri inviati e le immagini fotografiche più significative, trovano spazio sulle colonne di Calciopiù la semifinale di andata Juniores Dilettanti fra Lastrigiana...



... e Obermais, la prima gara di finale nazionale per la categoria Allievi vinta dal “travolgente” Scandicci di Davitti, il superbo cammino degli Juniores Nazionali dello Scandicci di Coppetti, il play-off Primavera fra Fiorentina e Torino, la finale della Super Coppa Juniores vinta dal Pontassieve di Alessandro Rossi, i quarti di finale della Berretti con in primo piano il Livorno, le semifinali della Coppa Regionale Allievi e Giovanissimi, i quarti della Coppa Cerbai Allievi e Giovanissimi B. E poi servizi speciali sui Tornei Bianchi, Befani e Al.Pi e un’inchiesta sugli Esordienti Fair Play.

Per i dilettanti le pagelle di Sinalunghese – Classe (Eccellenza), Camaiore – Pratovecchio Stia (Promozione) e Chiantigiana – Sporting Cecina (Promozione). Dalle società approfondimenti su Forte dei Marmi 2015, Fornacette Casarosa, Athletic Calenzano, A.Castello, Daytona Calcio, Viaccia Calcio, A.G.Dicomano, Sancascianese e sui tornei organizzati dal Rinascita Doccia.