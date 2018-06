Archiviata in fretta la bella e schiacciante vittoria nella finale play-off contro il Torino, la Fiorentina Primavera si è subito concentrata sulla semifinale scudetto contro l’Atalanta...





...che dovrà affrontare domani, martedì 5 alle ore 18.00, allo stadio “Ricci” di Sassuolo (MO). Partita secca, che promuoverà la vincente alla finalissima di sabato 9 giugno, alle ore 20.45, al “Mapei Stadium” di Reggio Emilia, contro la vincente della seconda semifinale, fra Inter e Juventus, in programma mercoledì 6.

Atalanta – Fiorentina sarà anche l’occasione per vedere in campo tante giovani promesse in procinto di spiccare il salto verso il calcio professionistico. Della Fiorentina ormai sappiamo (quasi) tutto: dalle certezze Cerofolini (portierone “chiacchierato” anche in ottica prima squadra), Sottil (ormai maturo e pronto per il grande salto), Diakhatè (anche lui al bivio, dopo ben 4 anni in Primavera), Hristov (difensore di spessore), Pinto (altro difensore di grande affidabilità, al rientro dopo tre turni di squalifica), al “puntero” Gori, capace di mettere a segno fin qui ben 19 reti. Ma tutta la squadra ha ormai una solidità e una qualità che l’hanno condotta fino a questo punto della stagione, dopo la sconfitta in finale al “Viareggio” e l’uscita agli ottavi di Coppa Italia.

Anche dell’Atalanta sappiamo abbastanza, visto che i vari Barrow (23 gol per lui!), Latte Lath, Carnesecchi, Bastoni e altri sono già in orbita calcio maggiore o hanno addirittura fatto il loro esordio in Serie A o B. Barrow sarà però assente nella gara di domani, in quanto impegnato con la nazionale del Gambia.

Insomma, una semifinale molto interessante, ma anche oltremodo ostica per la Fiorentina, quella di domani, che seguiremo come al solito con la diretta testuale sul nostro sito, a partire dalle ore 17.45, con le formazioni ufficiali. Dirigerà la gara sarà il signor Camplone di Pescara, coad. da Ruggieri di Pescara e Sartori di Padova. Quarto Ufficiale Cudini di Fermo.