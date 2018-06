Varie : Finalmente i quarti della Berretti: per il Livorno c'è il Catania Inviato da Sonia Nuzzi 4 letture ) La decisione del Collegio di Giustizia del CONI , che ha accolto il ricorso del Racing Fondi riammettendo la squadra laziale alle fasi finali del campionato Berretti...





...ha comportato l’esclusione del Gubbio, secondo classificato nel girone B ed inizialmente ammesso come seconda miglior seconda, agli ottavi di finale.

Cambia quindi la parte bassa del tabellone, proprio quella che riguarda il Livorno, che infatti cambia avversario: dopo aver pianificato in tutta fretta la trasferta a Lecce, che doveva avere luogo martedì 29 maggio, deve ora rivedere tutto e organizzarsi da capo per andare a Catania martedì 5 giugno.

Analoghe difficoltà anche per il Lecce, che dopo aver organizzato l’accoglienza al Livorno sabato scorso e la successiva trasferta in Toscana tre giorni dopo, deve ora trovare una nuova sistemazione in fretta e furia per recarsi domani a Fondi.

Una complicazione non da poco, in questo infuocato finale di stagione, tanto più per il Gubbio che, con un colpo di scena degno di “Scherzi a parte”, si ritrova estromesso da una fase finale che pensava (regolamento alla mano…) di aver meritato.

Fatto sta che domani, sabato 2 giugno, si giocano (salvo altre sorprese!) i famigerati quarti di finale del campionato Berretti; questo il programma:



Reggiana – Renate stadio “Mirabello” Reggio Emilia ore 15.00

Feralpisalò – Santarcangelo stadio “Lino Turina” Salò (BS) ore 16.00

LIVORNO – Catania campo “E.Priami” loc. Stagno, Collesalvetti (LI) ore 15.00

Racing Fondi – Lecce campo “Pineta dei Liberti A”, Marina di Ardea Roma ore 11.00



Le gare di ritorno si svolgeranno mercoledì 5 giugno; le semifinali sono in programma per l’8 (andata) e l’11 giugno (ritorno); la finalissima, in gara unica, giovedì 14 giugno.



FASE FINALE SERIE A

Si svolgeranno regolarmente domani, sabato 2 giugno, come da programma, le semifinali di ritorno del campionato Berretti riservato alle società di Serie A:



Inter – Torino (and. 0-4) Milano ore 16.30

Sassuolo – Atalanta (and. 4-2) Castellarano ore 15.00.







Cerca

Ricerca avanzata Eventi & Servizi

» Leggi la news Sondaggi Argomenti notizie ---- Anteprima -- Regionali -- Regionali -- Tornei Arbitri -- Giudice Sportivo Calcio a Cinque Calcio femminile Calcio Giovanile Calciopiu.net Comunicati Stampa Dagli Utenti Dilettanti -- Eccellenza -- Prima Cat. -- Promozione -- Seconda Cat. -- Serie D -- Terza Cat. Fasi finali Forum Fotostoria Il Pungiglione Interviste Palazzo Partite Regionali S.G.S. Sondaggi Speciali Top Undici Tornei Varie Utenti Online 18 utenti online



Iscritti: 0

Semplici visitatori: 18



Altro... utenti onlineIscritti: 0Semplici visitatori: 18 Previsioni Meteo

Cliccando sulla cartina si aprirà una finestra: selezionate area e città per tutti i dettagli Cliccando sulla cartina si aprirà una finestra: selezionate area e città per tutti i dettagli