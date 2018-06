Sono state giocate ieri pomeriggio le semifinali della Poule Scudetto di Serie D, entrambe nella nostra regione (precisamente a Rignano sull’Arno e a San Giovanni val d’Arno); questi i risultati:





Aurora Pro Patria-Albissola 4-0

(reti di: Santana, Le Noci e Pedone 2)

Da notare che l’autore del primo gol è Mario Alberto Santana, ex Genoa e Fiorentina, 36 anni, alla Pro Patria da gennaio 2016.



Gozzano-Vibonese 1-3

(rete di Messias per il Gozzano; di Silvestro, Silvestri e Ciotti per la Vibonese



La finale sarà quindi Aurora Pro Patria – Vibonese e verrà giocata domani, sabato 2 Giugno alle 17.00 allo stadio “Fedini” di San Giovanni Valdarno. In caso di parità al 90’ si procederà direttamente alla battuta dei calci di rigore.