Varie : Semifinali Andata Jun.Dil: la Lastrigiana gioca in casa Inviato da Sonia Nuzzi 16 letture ) E’ stato stabilito questa mattina, tramite sorteggio, il programma delle gare di semifinali del campionato Juniores Dilettanti. La Lastrigiana, qualificatasi grazie alla...





...doppia vittoria contro il Villafranca Veronese e abbinata ala formazione altoatesina del Maia Alta Obermais, affronterà l’andata sul proprio terreno, sabato 2 giugno, alle ore 16.30. Il ritorno è in programma per il sabato successivo, 9 giugno.

L’altra semifinale è fra i campioni in carica del Tor di Quinto e i siciliani del Canicattì e vedrà l’andata in Lazio e il ritorno in Sicilia.



Questo il riepilogo di accoppiamenti e sorteggio:



SEMIFINALI – ANDATA

Sabato 2 giugno ore 16.30:

Lastrigiana – Maia Alta Obermais campo Sportivo “La Guardiana” Lastra a Signa

Tor di Quinto - Canicattì campo sintetico “Vittorio Testa” Roma



SEMIFINALI – RITORNO

Sabato 9 giugno ore 16.30:

Maia Alta Obermais – Lastrigiana campo sintetico “Foro Boario”, Merano (BZ)

Canicattì – Tor di Quinto campo com.le “C.Bardonaro” Canicattì (AG)







Cerca

Ricerca avanzata Eventi & Servizi

» Leggi la news Sondaggi Argomenti notizie ---- Anteprima -- Regionali -- Regionali -- Tornei Arbitri -- Giudice Sportivo Calcio a Cinque Calcio femminile Calcio Giovanile Calciopiu.net Comunicati Stampa Dagli Utenti Dilettanti -- Eccellenza -- Prima Cat. -- Promozione -- Seconda Cat. -- Serie D -- Terza Cat. Fasi finali Forum Fotostoria Il Pungiglione Interviste Palazzo Partite Regionali S.G.S. Sondaggi Speciali Top Undici Tornei Varie Utenti Online 21 utenti online



Iscritti: 1

Semplici visitatori: 20



Sonia Nuzzi, Altro... utenti onlineIscritti: 1Semplici visitatori: 20 Previsioni Meteo

Cliccando sulla cartina si aprirà una finestra: selezionate area e città per tutti i dettagli Cliccando sulla cartina si aprirà una finestra: selezionate area e città per tutti i dettagli