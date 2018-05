E’ un clamoroso ribaltone quello che emerge dal Comunicato del Collegio di Giustizia del Coni in merito al ricorso presentato dalla SS Racing Fondi srl contro la FIGC...





...per l’esclusione della squadra Berretti dai quarti di finale della manifestazione, uscita sconfitta dal sorteggio contro il Catania.

Dopo la delusione di un'eliminazione quanto mai amara, adesso la Racing Fondi può ricominciare a sorridere e riaccendere i propri sogni di tricolore con la propria Berretti. Il club laziale ha infatti vinto il ricorsopresentato. Una regola quantomeno discutibile aveva condannato il Racing Fondi a salutare i playoff nonostante il primo posto nel gironcino a pari merito (8 punti) con il Catania (con Santarcangelo a 9 punti e Gubbio anch'essa a otto, ma avanti per la differenza reti). La società è passata così subito alle vie legali.



A seguire il comunicato del Collegio di Giustizia del CONI che dà ragione alla Racing Fondi:

"Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 38/2018, presentato, in data 23 maggio 2018, dalla società SS Racing Club Fondi S.r.l. contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), la Lega Italiana Calcio Professionistico (Lega Pro), nonché nei confronti della Associazione Sportiva Gubbio 1910 S.r.l. e della società Calcio Catania S.p.a., per l’impugnazione del C.U. n. 122/TB, pubblicato dalla Lega Pro in data 22 maggio 2018, di ogni atto presupposto e connesso, quindi anche eventualmente del C.U. n. 107/TB del 13 aprile 2018 e del C.U. n. 49/TB del 29 dicembre 2017, nonché di ogni atto successivo e connesso quale l’eventuale comunicato che fisserà l’orario delle partite dei quarti di finale Campionato Berretti 2017/2018. Accoglie il ricorso e, per l’effetto, ordina l’ammissione della ricorrente SS Racing Club Fondi S.r.l. alla fase dei quarti di finale del “Campionato Berretti” 2017/2018. Dispone l’integrale compensazione delle spese di giudizio. DISPONE la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

Così deciso in Roma, nella sede del Coni, in data 30 maggio 2018".



Resta ora da capire come e quanto verranno disputati i quarti di finale del Torneo Berretti; attendiamo comunicazioni in merito dalla Lega Pro.