Partite : Juniores PLS-Pontassieve in campo per la Coppa Regionale LIVE Inviato da Sonia Nuzzi 13 letture ) E' iniziata alle ore 18.00, al C.F.F. “G.Bozzi” delle Due Strade a Firenze, la finalissima della Coppa Regionale Juniores. Di fronte la formazione livornese del Pro Livorno Sorgenti che ha...



...sconfitto in semifinale il Lanciotto Campi, e quella fiorentina del Pontassieve che ha avuto la meglio, anche se solo ai calci di rigore, del Cascina.



Queste le formazioni mandate in campo dai due mister:



Pro Livorno Sorgenti – Pontassieve

PRO LIVORNO SORGENTI: Lista, Solimano, Picone, Salemmo, Del Corona, Bulli, Sainati, Gazzanelli, Angiolini, Bernardini, Vannucci. A disp.: Catastini, Giachetti, Bonfiglio, Galeazzi, Giusti, Fino cchietti, Leoni. All.: Alessandro Attanasio.

PONTASSIEVE: Pecchioli, Sarti, Chiti, Saccardi, Innocenti M., Reggioli, Bachi, Santini, Del Lungo, Innocenti Ga., Di Muro. A disp.: Giannelli, Faellini, Cianferoni, Batistini, Innocenti Gi., Firaux, Venturini. All.: Alessandro Rossi.

ARBITRO: Guido Iacopetti di Pistoia, coad. da Meraviglia e Klevis di Pistoia.

RETI: 26' Di Muro, 38' Saccardi



Pro Livorno e Pontassieve sono pronte per affrontare l'atto finale della Coppa Regionale Juniores: i livornesi, reduci dal terzo posto nel girone di merito del campionato, i fiorentini addirittura quinti nel girone C. Per entrambe l'occasione per chiudere alla grande la stagione. Alle Due Strade c'è una buona affluenza di pubblico, le tribune sono quasi esaurite.

La partita comincia con le due squadre guardinghe, il gioco staziona a centrocampo e non ci sono azioni particolari. Il Pontassieve si fa preferire ma non punge. Ma al 26' la gara si accende: Chiti appoggia per Di Muro che arriva in corsa e, dai 25 metri, lascia partire un gran bolide che non dà scampo a Lista. 1-0 per il Ponte! La Pro Livorno risponde prontamente con Angiolini, che serve Bernardoni, gran conclusione del n.9 da distanza ravvicinata e grande risposta del portiere del Pontassieve Pecchioli che evita il pari. Al 35' altra occasione per i livornesi con Bernardoni che impegna ancora Pecchioli con un sinistro, ma l'estremo del Ponte blocca in due tempi. Mentre la Pro Livorno Sorgenti produce il massimo sforzo alla ricerca del pareggio, ecco a sorpresa il raddoppio del Pontassieve: Del Lungo trova l'imbucata giusta per Saccardi, che potrebbe servire Di Muro sulla sinistra, ma sceglie la soluzione personale e segna! 2-0.

E' di nuovo pronta la risposta del PLS, con una punizione dal vertice sinistro dell'area di Bulli, ma Pecchioli si allunga e manda in angolo.









