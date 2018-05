Partite : Ottavi Juniores Naz.-Montevarchi e Recanatese in campo LIVE Inviato da Sonia Nuzzi 14 letture ) Al “Brilli Peri” di Montevarchi va in scena uno degli ottavi di finale del campionato Juniores Nazionali. La squadra locale, l’Aquila Montevarchi guidata da...







...mister Andrea Coppi, affronta i pari età della Recanatese, già affrontati anche in campionato (entrambe le squadre hanno preso parte al girone G della regoular season); le due sfide si sono concluse con una vittoria per parte, quindi è estremamente difficile azzardare un pronostico sulla gara di oggi. Nelle file aretine sono stati aggregati alla squadra allenata da mister Coppi: Adami, Diarrasouba, Paolini e Migliorini, oltre ad alcuni 2001 che hanno fatto disputato il campionato Allievi Elite.



Queste le formazioni scese in campo alle ore 16.00:



Aquila Montevarchi – Recanatese

AQUILA MONTEVARCHI: Tegli, Giorgi, Migliorini, Kondaj, Meazzini, Pampaloni, Gisti, Mosti Falconi, Adami, Diarrassouba, Pugliese. A disp.: Gualandi, Paolini, Mini, Oscari, Parigi, Papini, Dini, Bencivenni Stufi, Campus. All.: Andrea Coppi.

RECANATESE: Piangerelli, Gambacorta, Campione, Tanoni, Ortolani, Marchei, Candidi, Sopranzetti, Papa, Ferreyra, Monachesi. A disp.: Pedol, Manzotti, Severini, Apis, Carnevalini, Manzotti, Nocelli, Palazzo, Grassi. All.: G.Dottori.

ARBITRO: Flavio Fantozzi di Civitavecchia, coad. da Almanza e Fratello di Latina.









Queste le altre gare in programma degli ottavi di andata, ricordando che il ritorno è in programma per sabato 2 giugno, sempre alle ore 16.00:



Seregno – Chieri ( Seregno)

Virtus Bergamo – Ponte S.P.Isola (Alzano Lombardo) ore 19.00

Campodarsego – Ambrosiana (Campodarsego)

Ostia Mare – Trastevere (Ostia Lido)

Cavese – Pineto (Cava de’ Tirreni)

Città di Gela – Gravina (Licata)







