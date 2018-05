Partite : Gli Juniores della Lastrigiana in campo per i quarti - LIVE Inviato da Sonia Nuzzi 37 letture ) Hanno preso il via alle 15.30 le gare di ritorno dei quarti di finale degli Juniores Dilettanti. La Lastrigiana, reduce dall’ottimo 3-0 in trasferta sul campo del Villafranca...



...Veronese nella gara di andata, gioca sul proprio terreno davanti al proprio pubblico e dovrà difendere il pur cospicuo vantaggio per accedere alle semifinali di sabato prossimo (andata) e sabato 9 giugno (ritorno).



Oltre a Lastrigiana – Villafranca Veronese si stanno giocando anche le altre tre gare dei quarti:



Obermais - Fezzanese (and.0-1)

Tor di Quinto – Alba Adriatica (and.3-2)

San Giorgio – Canicattì (and. 1-2)



Questo il resoconto dal campo de “La Guardiana”, dall’inviato Alessio Facchini:

Lastrigiana – Villafranca Veronese

LASTRIGIANA: Eletti, Corradi, Paoli, Fantoni, Vanzi, Cordioli, Ambrosino (76' Tonoli), Del Pela, Mazzoni, Tofanari (72' Malenotti), Morandi. A disp.: Messina, Berti, Mazzoli, Brandi, Cultrona. All.: Pratesi.

VILLAFRANCA VERONESE: De Guidi, Donisi, Turrini, Mutti, Bortolotti (73' Turrina), Pisani, Brunelli, Cordioli, Bellesini, Cieno, Ratti. A disp.: Garzon, Burei, Ambrosi, Mori, Boldrini. All.: Bubani

ARBITRO: Silvia Gasperotti di Rovereto, coad. da Tempestilli e Mari di Roma 2.

RETI: 13' Turrini, 75' Del Pela

NOTE: ammoniti Corradi, Vanzi



Dopo un sostanziale equilibrio nei primi dieci minuti di gara, la situazione si sblocca al 13', quando il n.3 del Villafranca Turrini porta in vantaggio i veneti, approfittando di un errore di valutazione del portiere della Lastrigiana Eletti. I veneti ci credono e tentano di sferrare un altro colpo per rimettersi in partita appena tre minuti dopo, con Bellesini, che approfitta di uno svarione della difesa di casa ma questa volta Eletti si fa trovare pronto. La Lastrigiana si scuote, reagisce e si rende pericolosa con Del Pela al 20', De Guidi para. Alla mezzora i padroni di casa vanno in gol con Mazzoni, ma il direttore di gara annulla per fuorigioco, una decisione che suscita qualche perplessità... Si va avanti senza grosse occasioni e, dopo due minuti di recupero, il direttore di gara fischia la fine del primo tempo. Un primo tempo che ha visto emergere Mazzoni e Del Pela fra i padroni di casa, Turrini e Cieno fra gli ospiti.

La ripresa si apre con la Lastrigiana decisa a segnare quel gol che le consentirebbe di vivere con una certa tranquillità il resto della partita; ci provano in rapida successione Fantoni e Mazzoni due volte ma, per ora, senza esito. I minuti passano, siamo al 22' e questa volta è Del Pela ad andare vicino al gol, ma l'estremo difensore del Villafranca De Guidi para bene la conclusione dell'attaccante biancorosso. Al 27' arriva il primo cambio della Lastrigiana: entra Malenotti ed esce Tofanari, che nella gara di andata aveva messo a segno le prime due reti. Cambia anche il Villafranca, che manda in campo Turrina per Bortolotti un minuto dopo.

E finalmente arriva anche il gol della Lastrigiana, ed è uno splendido gol, messo a segno da Del Pela, che porta il risultato in parità quando manca un quarto d'ora alla fine. Non è ancora il momento di esultare, ma quasi...

Raggiunto il pareggio, Pratesi manda in campo Tonoli al posto di Ambrosino.







