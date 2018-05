E’ stata giocata lunedì nel tardo pomeriggio la gara Capezzano Pianore - Bellaria Cappuccini, relativa alla seconda giornata del Trofeo Cerbai – Giovanissimi B.





Hanno vinto i padroni di casa col punteggio di 2-0, grazie a una doppietta di Cristian Salini, raggiungendo così in classifica lo Scandicci. E domenica prossima, terza e ultima giornata del gironcino eliminatorio, ci sarà proprio lo scontro diretto fra Scandicci e Capezzano Pianore per definire la vincente del girone C del Trofeo Cerbai – Giovanissimi B.