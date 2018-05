Si stanno svolgendo in questi minuti sul campo del Rinascita Doccia, le finali del Torneo "M.Magnani" categoria Esordienti a 9. Alle 19.00 ha preso il via la finale per il...



...3º e 4º posto, a seguire sarà la volta della finalissima

Queste le formazioni scese in campo per prime:



Prato - Rinascita Doccia 2-0 finale

PRATO: Cocchi, Mantovelli, El Dib, Malusci, Licciardello, Campagni, Santini, Fioretti, Mirzac. A disp.: Tatti, Becagli, Anania, Perini. Istruttori: Claudio Latini e Cristiano Fallani.