Sono in programma per domani pomeriggio, 30 maggio, le gare di ritorno dei quarti di finale degli Juniores Dilettanti. La Lastrigiana, che ha vinto ampiamente (3-0)



la gara di andata in trasferta sul campo del Villafranca Veronese, è chiamata a replicare davanti al suo pubblico, per ottenere il pass per le semifinali.

Alle 15.30 il fischio d’inizio della gara al campo La Guardiana di Lastra a Signa.

Contemporaneamente scenderanno in campo anche le altre tre gare di ritorno dei quarti, ovvero:



Obermais - Fezzanese (and.0-1)

Tor di Quinto – Alba Adriatica (and.3-2)

San Giorgio – Canicattì (and. 1-2)



Le vincenti dei quarti accederanno alle semifinali, in programma per sabato 2 giugno (andata) e sabato 9 giugno (ritorno), mentre la finalissima verrà giocata sabato 16 giugno al C.F.F. “G.Bozzi” delle Due Strade a Firenze.