Promozione : Stabiliti i campi per i due spareggi di domenica Inviato da Sonia Nuzzi 8 letture ) Sono stati confermati, dopo le indiscrezioni già trapelate, i campi che ospiteranno i due spareggi per salire in Eccellenza. Si tratta di Agliana e di Certaldo, che...





...ospiteranno, rispettivamente, Camaiore – Pratovecchio Stia e Sporting Cecina – Chiantigiana.

Le vincenti delle due sfide accederanno al prossimo campionato di Eccellenza, insieme alle tre squadre che hanno già acquisito tale diritto, vincendo ognuna il proprio girone del campionato, ovvero Vorno, Nuova Foiano e Pro Livorno Sorgenti.







