Partite : Juniores Nazionali: domani in campo per gli ottavi! Si svolgeranno domani, mercoledì 30 maggio, gli ottavi di finale del campionato Juniores Nazionali. Finalmente è arrivato il momento di tornare in campo per le...





...undici squadre classificate al primo posto nei singoli gironi di appartenenza al termine del campionato, ferme in qualche caso da quasi due mesi. Si sono invece tenute in …allenamento le cinque formazioni che hanno dovuto affrontare i play-off di qualificazione per accedere agli ottavi, fra cui lo Scandicci, fin qui brillante protagonista di una post-season davvero convincente. Ora è il momento di misurarsi con le squadre già qualificate e per lo Scandicci si profila un derby regionale “fratricida” con il Real Forte Querceta, mentre l’altra squadra toscana, l’Aquila Montevarchi, se la vedrà con la formazione marchigiana della Recanatese.

Questo comunque il programma completo delle gare di andata degli ottavi (fischio d’inizio ore 16.00), ricordando che il ritorno è in programma per sabato 2 giugno, sempre alle ore 16.00:



Seregno – Chieri ( Seregno)

Virtus Bergamo – Ponte S.P.Isola (Alzano Lombardo)

Campodarsego – Ambrosiana (Campodarsego)

SCANDICCI – REAL FORTE QUERCETA (“Bartolozzi” Scandicci)

AQUILA MONTEVARCHI – Recanatese (“Brilli Peri” Montevarchi)

Ostia Mare – Trastevere (Ostia Lido)

Cavese – Pineto (Cava de’ Tirreni)

Città di Gela – Gravina (Licata)







