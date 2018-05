Domani pomeriggio, alle ore 15.00, verranno disputate le gare di ritorno di play-off e play-out del campionato Primavera 1. Curiosamente, tutte e tre le gare...





in questione sono terminate 1-1 nella gara d’andata, per cui è ancora tutto in discussione e si prospettano tre partite molto interessanti.

Fra l'altro è stata spostata la "location" della gara della Fiorentina, che verrà disputata al "Franchi" per consentire un maggior afflusso di pubblico, vista l'importanza dell'appuntamento.



Ecco il programma completo:



PLAY-OFF

Roma – Juventus (ore 17.00 stadio “Tre Fontane”, Roma)

Fiorentina – Torino (ore 15.00 stadio “Franchi”, Firenze)



PLAY OUT

Udinese - Hellas Verona (ore 15.00 stadio Manzano del Friuli).