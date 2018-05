Si svolgeranno oggi, giovedì 31 maggio, le semifinali della Poule Scudetto di Serie D. Quest’anno fra l’altro è la Toscana la sede designata ad ospitare la Final Four...





...ma purtroppo non ci sono squadre toscane impegnate sul campo.



Aurora Pro Patria-Albissola è in programma alle 16.30 al “Comunale” di Rignano sull’Arno e sarà diretta da Daniele Perenzoni di Rovereto (assistenti Maicol Ferrari di Rovereto e Andrea Torresan di Bassano del Grappa);

Gozzano-Vibonese al “Fedini” di San Giovanni Valdarno alle 18.30, arbitro Adalberto Fiero di Pistoia, coad. da Antonio Di Lauro di Frattamaggiore e Stefano Franco di Padova.



La finale si gicherà sabato 2 Giugno alle 17.00 sempre al “Fedini”. In caso di parità al 90’, sia in semifinale che in finale, si procederà direttamente ai calci di rigore.