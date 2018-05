Dilettanti : Tutti promossi i vincitori dei play – off di Prima e Seconda Inviato da Sonia Nuzzi 40 letture ) Considerando che ancora Sinalunghese e Cuoiopelli sono impegnate negli spareggi nazionali, che il Sagginale ha annunciato che non prenderà parte al prossimo campionato...



... di Promozione e che ci sono altre possibili fusioni in atto, tutto lascia pensare che tutti i vincitori degli spareggi previsti domenica prossima in Prima e in Seconda Categoria disputeranno nella stagione successiva il campionato di categoria superiore. Allo stato delle cose, considerando come acquisita la decisione presa dal Sagginale circa la rinuncia al campionato di Promozione, ecco i posti a disposizione che potranno aumentare con tutta probabilità nel corso delle prossime settimane:



ECCELLENZA: 5 posti (le tre vincenti dei gironi di Promozione più le vincenti delle semifinali play-off).

PROMOZIONE: 9 posti (le sei vincenti dei gironi di Prima, la vincente della Coppa Toscana e due delle tre vincenti dei play-off).

PRIMA CATEGORIA: 18 posti (le dodici vincenti dei gironi di Seconda, la vincente della Coppa Toscana e cinque delle sei vincenti dei play-off).

SECONDA CATEGORIA: Previsti come minimo 15 posti dalla Terza.



Alessio Facchini











Cerca

Ricerca avanzata Eventi & Servizi

» Leggi la news Sondaggi Argomenti notizie ---- Anteprima -- Regionali -- Regionali -- Tornei Arbitri -- Giudice Sportivo Calcio a Cinque Calcio femminile Calcio Giovanile Calciopiu.net Comunicati Stampa Dagli Utenti Dilettanti -- Eccellenza -- Prima Cat. -- Promozione -- Seconda Cat. -- Serie D -- Terza Cat. Fasi finali Forum Fotostoria Il Pungiglione Interviste Palazzo Partite Regionali S.G.S. Sondaggi Speciali Top Undici Tornei Varie Utenti Online 31 utenti online



Iscritti: 0

Semplici visitatori: 31



Altro... utenti onlineIscritti: 0Semplici visitatori: 31 Previsioni Meteo

Cliccando sulla cartina si aprirà una finestra: selezionate area e città per tutti i dettagli Cliccando sulla cartina si aprirà una finestra: selezionate area e città per tutti i dettagli