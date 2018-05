Mentre si consumano gli ultimi spiccioli di calcio giocato, cominciano a trapelare le notizie di calcio-mercato, che a breve entrerà nel vivo e diverrà argomento principe per gli addetti...







...ai lavori del settore.



Ecco dunque i primi movimenti ufficiali.

Fabio Consigli, dopo l’esperienza di Greve in Chianti, torna alla guida del Montelupo, partecipante al prossimo campionato di Prima Categoria.

Dopo l’esperienza come allenatore agli Juniores Regionali del Mezzana, Carlo Salvadori guiderà nella prossima stagione gli Juniores Regionali del Montelupo.

Movimenti in Prima Categoria nel pratese: Andrea Diodato prende il posto di Cristiano Signorini nel Prato 2000 fresco promosso, mentre il C.F.2001 sarebbe sul punto di scegliere Lorenzo Governi, mister del Mezzana che in volata avrebbe avuto la meglio sullo stesso Signorini. Un ritorno importante nel Maliseti: come mister è stato scelto Fabio Bichi, mentre Riccardo Agostiniani, precedente tecnico del Maliseti Tobbianese, guiderà la Lampo.

Non si farà la Seconda Categoria a Rifredi; Calenzano e A.Sesto formeranno l’Athletic Calenzano nel prossimo campionato di Promozione, con Francesco Lucchesi come allenatore.

Diversi giocatori del Settimello lasceranno la società neroverde e andranno a giocare all’A.Castello.



Alfa