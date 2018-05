Arbitri : Ecco le designazioni per play off e spareggi Inviato da Sonia Nuzzi 12 letture ) Sono stati designati gli arbitri per le gare di play-off di Promozione e spareggi inter-girone di Prima e Seconda Categoria, in programma per domenica 27 maggio:



PROMOZIONE

PRATOVECCHIO STIA - AUDAX RUFINA: Mario Picardi di Viareggio, coad. da Caroti e Gini di Pontedera



PRIMA CATEGORIA

VIACCIA CALCIO - PIEVE FOSCIANA: Gianluca Martino di Firenze

A.G. DICOMANO – GEOTERMICA: Erminio Cerbasi di Arezzo

AURORA PITIGLIANO – TORRITA: Mattia Nigro di Prato



SECONDA CATEGORIA

S.MINIATO - FORTE DEI MARMI: Fabio Iannuzzi di Firenze

RINASCITA DOCCIA - SPORTING CLUB CALCI: Filippo Balducci di Empoli

CALDANA – VOLTERRANA: Alessandro Pistolesi di Piombino

FIRENZE SUD - PONTE D'ARBIA: Alessandro Donati di Livorno

AREZZO FOOTBALL ACADEMY – MALMANTILE: Guido Iacopetti di Pistoia

VIRTUS CHIANCIANO - RESCO REGGELLO: Juri Gallorini di Arezzo









