Importanti novità che riguardano il tesseramento dei giocatori per la prossima stagione agonistica e le iscrizioni delle società dalla stagione sportiva 2019 – 2020: decolla infatti...







...il programma di dematerializzazione delle pratiche che fino a ora le società del Comitato Regionale Toscano erano costrette ad adempiere con documentazioni cartacee, fax e file agli sportelli delle Delegazioni provinciali o presso la sede del CRT.



Proprio per venire incontro alle società che si stanno organizzando per questa rivoluzione, il CRT ha deciso di dotarle gratuitamente di un

apparecchio multifunzionale (scanner, fotocopiatrice e fax) che possa consentire loro tali adempimenti on-line.



Ieri, nella sede del CRT, sono state consegnati dieci di questi apparecchi ai dirigenti di società in rappresentanza di Delegazioni. Quindi proseguirà la loro diffusione capillare provincia per provincia.



Questo l’elenco delle società presenti, Delegazione per Delegazione:

Malmantile (Fi), Capezzano Pianore (Lu) , S.Marco Avenza (Ms) ,

Giovani Via Nova (Pt), Castellina Scalo (Si), Sant’Andrea (Gr), P.A.

Sorgenti Calcio (Li).