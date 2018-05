Con una decisione che ha del clamoroso e pochi precedenti negli archivi storici, il Collegio di Garanzia del Coni ha accolto il reclamo inoltrato dal Racing Club Fondi ...



...con il quale il club laziale ha avversato l'esito del sorteggio tramite il quale la sua formazione Berretti è stata estromessa dal prosieguo della manifestazione. E' stato quindi imposto uno stop alle gare dei quarti di finale (si sarebbe dovuta giocare oggi Livorno-Lecce, i labronici sono l'unica formazione toscana rimasta in corsa in questa competizione), rinviate a data da destinarsi. Nel prossimo numero di Calciopiù un focus specifico su questo inconsueto scenario creatosi nelle ultimissime ore, a ridosso del fischio d'inizio delle quattro gare in programma.