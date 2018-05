Terminata sabato scorso la regoular season del campionato Primavera 1, è il momento di play-off e play-out. Domani, sabato 26 maggio, verranno giocate le gare di andata...





...giovedì prossimo, 31 maggio, quelle di ritorno.

Questo il programma:



PLAY-OFF - ANDATA

Juventus – Roma (ore 13.00 campo “Ale & Ricky”, Vinovo)

Torino – Fiorentina (ore 15.30 stadio Filadelfia, Torino)

PLAY-OUT - ANDATA

Hellas Verona – Udinese (ore 15.00 antistadio “Tavellini”, Verona)



PLAY-OFF – RITORNO

Roma – Juventus (ore 17.00 stadio “Tre Fontane”, Roma)

Fiorentina – Torino (ore 15.00 stadio “Bozzi”, Firenze)

PLAY-OUT – RITORNO

Udinese – Hellas Verona (ore 15.00 comunale Manzano)



FINALE PLAY-OFF PRIMAVERA 2

Pur se resa inutile dalla retrocessione in Serie C del la prima squadra del Novara (che toglie la possibilità alla squadra piemontese di prendere parte al prossimo campionato di Primavera 2), e dalla conseguente promozione in Primavera 1 sia di Cagliari che di Empoli, si svolgerà comunque, come da regolamento, la finale play-off fra le suddette squadre:



EMPOLI – CAGLIARI sabato 26 maggio ore 14.30, campo Monteboro di Empoli.