La decima edizione del Torneo “M.Magnani”, organizzato dal Rinascita Doccia e riservato alla categoria Esordienti 2005/2006, sta per emettere



...i suoi verdetti. Ieri sera infatti sono state disputate le semifinali, che hanno visto i larghi successi di Fiorentina ed Empoli, che si affronteranno così nella finalissima di martedì prossimo, 29 maggio.

Ecco il riepilogo di tutta la manifestazione, con risultati e marcatori:



QUALIFICAZIONI

Fiorentina – Livorno 3-0

Prato – Pontedera 2-0

Empoli – Pisa 3-0

Pistoiese – Rinascita Doccia 1-4

Livorno – Prato 0-2

Empoli – Pistoiese 3-0

Fiorentina – Pontedera 4-0

Fiorentina -Prato 2-1

Empoli – Rinascita Doccia 2-1

Pistoiese – Pisa 2-0

Livorno – Pontedera 5 -0

Pisa – Rinascita Doccia 0-1



LE CLASSIFICHE FINALI

GIRONE A: Fiorentina p. 9, Prato p.6, Livorno p.3, Pontedera p.0

GIRONE B: Empoli p.9, Rinascita Doccia p.6, Pistoiese p.3, Pisa p.0



I MARCATORI

6 RETI: Menchi (Rinascita Doccia)

2 RETI: Fiorini e Galassi (Fiorentina), Barsotti (Empoli), Marruocco (Pontedera)

1 RETE: Colligiani (Pistoiese), Resuttana, Bucciardi, Telloli e Colzi (Empoli), Mirzac, Lami, Mantovelli, Malusci e Becagli (Prato), Braschi, Paolieri, Conti, Galassi, Macchini e Rubino (Fiorentina), Bottoni, Manollari e Riccomi (Pontedera)



LE SEMIFINALI:

Fiorentina - Rinascita Doccia 8-1

(gol di: Braschi 3, Giusti 2, Macchini, Sadotti e Gozzini per la Fiorentina; di Menchi per il Rinascita Doccia, che si conferma goleador della manifestazione con 7 reti segnate fino a questo momento)

Empoli - Prato 4-2

(per l’Empoli, gol di Barsotti 2, Resuttana e Fiorini)



LE FINALI

Martedì 29 – ore 19.15: finale 3’-4’ posto

RINASCITA DOCCIA – PRATO

Martedì 29 – ore 20.30: finale 1’-2’ posto

FIORENTINA – EMPOLI



Calciopiù seguirà le finali con un inviato al campo sportivo del Rinascita Doccia.