E' giunto nelle scorse ore in redazione un Comunicato Ufficiale della società ASD Sagginale, col quale si annuncia la mancata iscrizione della società mugellana al prossimo campionato...



...di Promozione, che vi riportiamo integralmente:



"L'Associazione Sportiva Sagginale, comunica che non si iscriverà al

campionato di Promozione per la stagione sportiva 2018 - 2019. Una

scelta sofferta e difficile, maturata dopo un Consiglio ed una

precedente profonda valutazione, che comunque nasce dall'esigenza di

rispettare in tutto e per tutto, gli impegni che la società prende ed

ha sempre preso con tutti i propri tesserati.



La Promozione, campionato tanto bello quanto impegnativo, chiede

sacrifici a 360 gradi che, ad oggi, la società ritiene non essere più

in grado di sostenere. E la valutazione è stata quella che la

sopravvivenza e la salute di una realtà societaria, la difesa dei

valori che hanno portato ad essere una bella favola ed un esempio per

tanti, fosse preponderante rispetto al raggiungimento del solo

risultato sportivo.



Ecco dunque la decisione di fare alcuni passi indietro, ripartendo con

lo stesso impegno, serietà ed entusiasmo di prima, con la speranza di

rivedere presto la società competere, a livello sportivo, con società

e città importanti e blasonate come fatto in questi ultimi sei anni.

Questo, dunque, non significa la fine del calcio a Sagginale, ma

semplicemente un ripartire da categorie più basse, ed economicamente

sostenibili per una frazione di 300 abitanti, che saranno decise nelle

prossime settimane, sentita anche la Federazione.



Da parte della Società tutta un ringraziamento ai tecnici, ai

tesserati e tutti coloro i quali in questi anni hanno dedicato tempo e

passione alla maglia bianco rossa, portandola a livelli di

competizioni e risultati difficilmente prevedibili.



“Lotteremo e ci rivedremo presto”: questo lo spirito che anima laSocietà, nel momento difficile della scelta e che da forza per tornare

in tempi rapidi ai livelli raggiunti.