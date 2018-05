Partite : Si gioca alle Due Strade per la SuperCoppa Allievi Regionali LIVE Inviato da Sonia Nuzzi 70 letture ) E' iniziata alle 18.45 alle Due Strade la prima gara della SuperCoppa Allievi, che vede affrontarsi le squadre che hanno vinto i gironi B, C e D del campionato da poco concluso.



Le prime a scendere in campo sono Forcoli - Valdera e Lastrigiana, davanti a un pubblico abbastanza numeroso, composto in maggioranza da supporters della Lastrigiana. Queste le formazioni:



Forcoli Valdera - Lastrigiana 0-1

FORCOLI VALDERA: Mazzaccherini, Mazzau, Marianelli, Fejzo, Spella, Moretti, Girolami, Martolini, Ribaudo, Tarrini, Ribechini. A disp.: Salvadori, Turini, Guerrini, Zaccaria, Golisano, Lenzi, Baldini. All.: Michele Citi.

LASTRIGIANA: Giannini, Roselli, Radicchi, Crini, Bandini, Simoncini, Leoncini, Becagli, Burgassi, Bellini, Ferrigno. A disp.: Martini, Verdi, Vichi, Bandelli, Fossi, Saja, Capaccioli. All.: Rossano Bartalucci.

ARBITRO: Alessio De Marco di Lucca.

RETE: 24' Burgassi.



Inizio guardingo delle due squadre, senza particolari occasioni. Il primo intervento tocca al portiere pisano Mazzaccherini, che interviene di piede su un tiro da distanza ravvicinata di Ferrigno. Poco dopo arriva la riposta del Forcoli Valdera: Ribaudo riceve palla ai 20 m. e conclude verso la porta, potente ma centrale, Giannini para.

Al 24' la partita si sblocca: Ferrigno allarga sulla destra per Leoncini, il cross teso del numero 7 viene corretto in rete da Burgassi, la Lastrigiana è in vantaggio. Negli ultimi minuti, gol annullato al Forcoli: Baldini fa sponda di testa su lancio della difesa, palla a Golisano che segna ma in posizione irregolare secondo il signor De Marco di Lucca. La partita si chiude così col successo della Lastrigiana.



Zenith Audax - Forcoli Valdera 1-1

ZENITH AUDAX: Ferrante, Tanci, Calamai, Palumbo, Librio, Presenti, Bozzoni, Cirasella, Perlongo, Mari, Lunardiv. A disp.: Califano, Culò, Pannilunghi, Ramundi, Rozzi, Castronuovo, Fabozzi. All.: Fabrizio Bellandi.

FORCOLI VALDERA: Mazzaccherini, Mazzau, Marianelli, Fejzo, Spella, Moretti, Girolami, Martolini, Ribaudo, Tarrini, Ribechini. A disp.: Salvadori, Turini, Guerrini, Zaccaria, Golisano, Lenzi, Baldini. All.: Michele Citi.

ARBITRO: Alessandro Niccolai di Pistoia.

RETI: Lenzi, Perlongo.



La seconda gara della SuperCoppa non è molto brillante; la prima conclusione arriva al 17', ad opera del pratese Mari, ma finisce alta sulla traversa. Per vedere il Forcoli si deve attendere quasi la mezzora: Lunardi galoppa sulla fascia sinistra, crossa al centro dell'area per l'accorrente Tanci, che protegge palla e calcia, ma Ferrante blocca a terra. Qualche minuto dopo ancora Forcoli: Palumbo allarga per Calamai, ma il tiro 'a giro' del terzino finisce abbondantemente sul fondo. I pisani provano a forzare e al 38' passano: lancio dalla difesa che arriva direttamente a Lenzi che lascia rimbalzare la sfera e calcia trovando la traiettoria giusta. Sembra fatta ma la Zenith trova subito il pareggio: Mari calcia dal vertice destro dell'area, respinge il portiere ma sulla ribattuta si fionda Perlongo che di testa insacca.





Lastrigiana - Zenith Audax

LASTRIGIANA: Giannini, Roselli, Radicchi, Crini, Bandini, Simoncini, Leoncini, Becagli, Burgassi, Bellini, Ferrigno. A disp.: Martini, Verdi, Vichi, Bandelli, Fossi, Saja, Capaccioli. All.: Rossano Bartalucci.

ZENITH AUDAX: Ferrante, Tanci, Calamai, Palumbo, Librio, Presenti, Bozzoni, Cirasella, Perlongo, Mari, Lunardiv. A disp.: Califano, Culò, Pannilunghi, Ramundi, Rozzi, Castronuovo, Fabozzi. All.: Fabrizio Bellandi.

ARBITRO: Flavio Barbetti di Arezzo.

RETI: 2' Burgassi, 4' autorete



La terza e decisiva gara inizia alle 20.32 ed è subito scoppiettante: al 2' vantaggio della Lastrigiana: Bellini pennella per Burgassi che scavalca di testa il portiere in uscita. Palla al centro e pareggio della Zenith: Cirasella calcia da fuori area, papera del portiere Giannini che si fa scappare il pallone dalle mani ed è l'1-1.







