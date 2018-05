Partite : Alle Due Strade in corso la SuperCoppa Giovanissimi LIVE Inviato da Sonia Nuzzi 28 letture ) Ha preso il via da pochi minuti, al campo delle Due Strade a Firenze, la SuperCoppa Giovanissimi, che vede di fronte le squadre vincitrici dei gironi B, C e D del campionato regionale.



Le prime a scendere in campo sono Navacchio Zambra e Fortis Juventus, schierate con queste formazioni:



Navacchio Zambra - Fortis Juventus 1-0

NAVACCHIO ZAMBRA: Sbrana, Gori, Di Giulio, Gaffi, Mereanau, Fiumalbi, Bellucci, De Giorgi, Pistolesi, Tirella, Venturi. A disp.: Merlotto, Barsali,Cervelli, Mucci, Vara. All.: Fabrizio Nuti.

FORTIS JUVENTUS: Caiazza, Aidem, Barzagli, Giovannini, Maretti, Dallai, Petruzzi, Benci, Caleca, Jori, Pierottoli. A disp.: Pantuliano, Zanieri, Guidalotti, Bruscaglioni, Tirinnanzi, Incagli. All.: Juri Filipponi.

ARBITRO: Cosimo Papi di Prato, coad. da Raimo e D'Amico di Empoli.

RETE: 31' Bellucci.

Il Navacchio Zambra gioca meglio, costruisce di più, ma non riesce a passare. Almeno fino al 31', quando Bellucci, su assist di De Giorgi, riesce a superare Caiazza e portare in vantaggio la sua squadra. E' il gol che decide il primo incontro; ora i pisani si possono riposare, in attesa di tornare in campo contro il Capezzano Pianore.



Capezzano Pianore - Fortis Juventus 2-0

CAPEZZANO PIANORE: Leone, Ricci, Bertelli, Nicoletti, Longobardi, Maffei, Belluomini, Vita, Marchetti, Ratti, Checchi. A disp.: Salini, Biasci, Gurraj, Da Mommio, Meucci. All.: Massimo Belluomini.

FORTIS JUVENTUS: Caiazza, Aidem, Barzagli, Giovannini, Maretti, Dallai, Petruzzi, Benci, Caleca, Jori, Pierottoli. A disp.: Pantuliano, Zanieri, Guidalotti, Bruscaglioni, Tirinnanzi, Incagli. All.: Juri Filipponi.

ARBITRO: Tommaso Celardo di Pontedera, coad. da Puccini di Pontedera e Jovino di Siena.

RETI: 9' e 12' Marchetti.



Il Capezzano parte a spron battuto e si porta in vantaggio dopo appena 9 minuti: assist da sinistra di Bertelli per Marchetti che spedisce in rete alle spalle di Caiazza. Passano appena tre minuti e i lucchesi raddoppiano: a segno va ancora Marchetti, questa volta con un pallonetto al termine di un'azione insistita del Capezzano. I ragazzi di Massimo Belluomini sono assoluti padroni del campo, la Fortis, fino a questo momento, non è entrata in partita. I minuti passano, ma la situazione non cambia, così il Capezzano si avvia a vincere il match e affrontare il Navacchio Zambra nella terza e decisiva frazione.



Navacchio Zambra - Capezzano Pianore

NAVACCHIO ZAMBRA: Sbrana, Di Giulio, Gaffi, Gori, Merlotto, Fiumalbi, Barsali, Bellucci, Mucci, Vara, Venturi. A disp.: Mereanau, Cervelli, De Giorgi, Pistolesi, Tirella. All.: Fabrizio Nuti.

CAPEZZANO PIANORE: Leone, Ricci, Bertelli, Nicoletti, Longobardi, Maffei, Belluomini, Vita, Marchetti, Ratti, Checchi. A disp.: Salini, Biasci, Gurraj, Da Mommio, Meucci. All.: Massimo Belluomini.

ARBITRO: Leonardo Buchignani di Livorno

