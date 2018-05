Partite : Gli Juniores dello Scandicci in campo a Verona LIVE Inviato da Sonia Nuzzi 10 letture ) È iniziata alle 16.00 la gara 3 del triangolare di accesso agli ottavi di finale degli Juniores Nazionali, fra Virtus Vecomp Verona e Scandicci. Le due squadre si contendono...



...il passaggio del turno ma, mentre i padroni di casa devono solo vincere per ottenerlo, lo Scandicci, forte del 3-1 rifilato sabato scorso alla terza formazione del girone, la Liventina, ha la possibilità di raggiungere l'obiettivo anche con un pareggio.

Ecco le formazioni mandate in campo dai due allenatori:



Virtus Vecomp Verona - Scandicci

VIRTUS VECOMP VERONA: Tosi, Demian, Tessari, Merci, Ghione, Signori, Donatiello, Contri, Balde, Abedi, Gecchele. A disp.: Cantarelli, Chieppe, Benetton, Silvestri, Sambugaro, Panato, Grimaldi, Bersan, Bridi. All.: Giuliano Muzzini.

SCANDICCI: Martinelli, Rorandelli, Gargano, Sinisgallo, Gelli, Tani, Santucci, Poli, Gianchecchi, Fornai, Frascadore. A disp.: Bertini, Achilli, Berlincioni, Burchielli, Camilli, Francia, La Porta, Rocco, Vignozzi. All.: Fabio Coppetti.

ARBITRO: Piero Marangone di Udine, coad. da Tricarico di Udine e Santarossa di Pordenone.

RETI:



Le due squadre si studiano, senza prendere l'iniziativa, poi la prima occasione è per lo Scandicci che, con Poli, costringe il portiere locale Tosi ad un vero e proprio miracolo su un calcio di punizione indirizzato all'incrocio.









