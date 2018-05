Partite : Fasi finali Juniores Nazionali: oggi in campo lo Scandicci Inviato da Sonia Nuzzi 14 letture ) Si giocano questo pomeriggio, 23 maggio, le gare del terzo turno delle fasi di qualificazione agli ottavi di finale del campionato Juniores Nazionali. Lo Scandicci, reduce dal...



...riposo nel primo turno e dalla bella vittoria casalinga contro la Liventina nel secondo, giocherà in trasferta, sul campo della Virtus Vecomp Verona, che fin qui ha raccolto solo un punto nella gara col Liventina e riposato nel secondo turno. Per la squadra di Fabio Coppetti saranno favorevoli due risultati su tre per passare il turno, ed accedere agli ottavi, in programma per i prossimi 30 maggio e 2 giugno.

Questo il programma completo della giornata e la situazione nei vari raggruppamenti:



TRIANGOLARE 1

Aurora Pro Patria – Ponte Sp.Isola (ore 16.00 com.le Busto Arsizio)

CLASSIFICA: Aurora Pro Patria e Ponte Sp.Isola p.3*, Gozzano p.0*.

*Il G.S. ha comminato la sconfitta a tavolino al Gozzano nella partita col Ponte Sp.Isola (finita sul campo 1-1) per aver effettuato 6 sostituzioni, anziché le 5 consentite.



TRIANGOLARE 2

Virtus Vecomp Verona – Scandicci (ore 16.00 campo “Veronesi” Lugo di Grezzana, VR)

Arbitro: Piero Marangone di Udine, coad. da Tricarico di Udine e Santarossa di Pordenone

CLASSIFICA: Scandicci p.3, Liventina e Virtus Vecomp Verona p.1.



TRIANGOLARE 3

Città di Gela – Cerignola (ore 16.00 com.le “Liotta” Licata)



ACCOPPIAMENTO 1

Sassari Latte Dolce – Ostia Mare (ore 15.00 campo Latte Dolce, Sassari)

Andata: Ostia Mare – Latte Dolce 0-1.



ACCOPPIAMENTO 2

Recanatese – Francavilla (ore 16.00 stadio “Tubaldi” Recanati)

Andata: Francavilla – Recanatese 1-1.



Su questo sito, formazioni e aggiornamenti durante la gara dello Scandicci.







