Grande appuntamento questo pomeriggio al C.F.F. “G.Bozzi” delle Due Strade a Firenze. È infatti in programma la disputa della SuperCoppa Allievi e della...





...SuperCoppa Giovanissimi, fra le vincenti dei gironi B-C e D dei campionati regionali da poco conclusi. Vi prendono parte le squadre di: Forcoli Valdera, Lastrigiana e Zenith Audax vincitrici, rispettivamente, dei gironi B, C e D del campionato Allievi; e di: Navacchio Zambra, Fortis Juventus e Capezzano Pianore, che hanno primeggiato nei gironi B, C e D dei Giovanissimi.



A partire dalle 16.00 scenderanno in campo le squadre della categoria Giovanissimi, dalle 18.30 quelle della categoria Allievi. La formula è quella, ormai collaudata, del triangolare strutturato in tre gare da 45 minuti, che prevede i calci di rigore in caso di parità al termine dei 45’ di gioco.

Questo il programma completo della giornata:



SUPERCOPPA GIOVANISSIMI REGIONALI

ore 16.00: Navacchio Zambra – Fortis Juventus

Arbitro: Cosimo Papi di Prato

Ore 16.45: Capezzano Pianore – perdente 1ª gara

Ore 17.30: Capezzano Pianore – vincente 1ª gara

(Il signor Leonardo Buchignani di Livorno dirigerà la gara Capezzano Pianore – Navacchio Zambra, mentre il signor Tommaso Celardo di Pontedera arbitrerà Capezzano Pianore – Fortis Juventus).



SUPERCOPPA ALLIEVI REGIONALI

ore 18.30: Forcoli Valdera – Lastrigiana

Arbitro: Alessio De Marco di Lucca

Ore 19.30: Zenith Audax – perdente 1ª gara

Ore 20.30: Zenith Audax – vincente 1ª gara

(Il signor Alessandro Niccolai di Pistoia dirigerà la gara Zenith Audax – Forcoli Valdera, mentre il signor Flavio Barbetti di Arezzo arbitrerà Zenith Audax - Lastrigiana).



Al termine delle gare verranno effettuate le premiazioni di rito.



www.calciopiu.net seguirà la manifestazione con continui aggiornamenti dal campo delle Due Strade, a cura dei suoi inviati.