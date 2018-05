E’ stata giocata lunedì pomeriggio (ore 17.00) la gara del primo turno della Coppa Cerbai Allievi B 2002 (girone C), fra San Marco Avenza e Pol.Sovicille.





La partita si è conclusa col largo successo dei carrarini padroni di casa, che hanno vinto per 4-1 grazie alle reti di Pennucci, Cappelli e Vatteroni (oltre a un’autorete), ovvero i goleador principali del campionato Allievi B da poco concluso, e che ha visto la vittoria, per il terzo anno consecutivo, della squadra del San Marco Avenza, guidata in panchina da mister Giorgio Figaia.

La squadra campione della provincia di Massa Carrara riposerà dunque nel secondo turno, che vedrà scendere in campo nel prossimo fine settimana, le formazioni di Pol.Sovicille e Bellaria Cappuccini per tornare in campo nel terzo e conclusivo turno eliminatorio, in programma per il primo fine settimana di giugno, sul campo della Bellaria Cappuccini.