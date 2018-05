Promozione : Alle Due Strade è in palio la SuperCoppa "F.Fiorentini" LIVE Inviato da Sonia Nuzzi 18 letture ) Ha preso il via alle 18.00, al campo “G.Bozzi” delle Due Strade a Firenze, la terza edizione della SuperCoppa di Promozione “F.Fiorentini”, a cui partecipano le squadre...





...che hanno vinto i tre gironi del campionato: Vorno (girone A), Nuova Foiano (girone B) e Pro Livorno Sorgenti (girone C).

Le prime a scendere in campo sono Vorno e Nuova Foiano, alle 19.00 entrerà in scena anche la Pro Livorno Sorgenti contro la perdente della prima gara; alle 20.00 sarà la volta della vincente della prima gara, contro la Pro Livorno Sorgenti.

Il regolamento prevede infatti che, in caso di parità al termine dei 45 minuti di gara, vengano tirati i calci di rigore. Si assegnano 3 punti in caso di vittoria nei primi 45’, 2 in caso di vittoria ai rigori e 1 in caso di sconfitta ai rigori.

Al termine del triangolare, la squadra vincente iscriverà il suo nome all’Albo d’Oro della manifestazione, che per ora conta le presenze di Ponte Buggianese e Aglianese.



Vorno – Nuova Foiano

VORNO: Cecchini, Lencioni, Bertini, Martinucci, Benassi, Riccomini (cap.), Gatto, Petretti, Petracci, Haoudi, Di Salvatore. A disp.: Antoni, Bonfigli, Battaglia, Barbaro, Esteban.

NUOVA FOIANO: Bernardini, Mucciarelli, Moscatelli, Zacchei, Ceccuzzi, Mingiano, Formichi F., Formichi J., Casini,, Molinari, Scarano (cap.). A disp.: Martoriello, Bigozzi, Materazzi, Liberali. All.: Marco Bernacchia.

ARBITRO: Amerigo Calonaci di Empoli, coad. da Linari e Alaimo di Firenze.

RETI:



Parte meglio il Vorno, che va vicino al gol prima con Haoudi poi con Petracci. Al 32' ancora Petracci, scatenato, sfiora il vantaggio. Scampato il pericolo, si fa vedere anche il Foiano, che ci prova con Lorenzo Molinari da lontano, ma senza fortuna.





PRO LIVORNO SORGENTI: Sannino, Spagnoli, Giusti, Carani, Salemmo, Bulli, Gazzanelli, Domenichini, Bernardoni, Zoncu, Rossi (cap.). A disp.: Bartorelli, Pirone, Solimano, Del Corona, Falleni, Angiolini, Pellegrini. All.: Matteo Niccolai.









