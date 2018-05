Dilettanti : I (probabili) campi dei play off di domenica prossima Inviato da Sonia Nuzzi 40 letture ) Filtrano le prime indiscrezioni sui campi che ospiteranno, domenica 27 maggio, le gare di play off dalla Promozione alla Seconda Categoria. Eccoli, in attesa della conferma...





... definitiva, attesa a breve:



PROMOZIONE

Pratovecchio Stia – Audax Rufina (San Giovanni Val d’Arno)



PRIMA CATEGORIA

Pieve Fosciana – Viaccia (San Giuliano Terme)

A.G.Dicomano – Geotermica (San Gimignano)

Torrita – Aurora Pitigliano (Asciano)



SECONDA CATEGORIA

Forte dei Marmi – San Miniato (Saltocchio, LU)

Calci – Rinascita Doccia (Agliana)

Volterrana – Caldana (San Vincenzo)

Ponte d’Arbia – Firenze Sud (Staggia)

Malmantile – Arezzo F.A. (Rignano sull’Arno)

Virtus Chianciano – Resco Reggello (Badesse)







