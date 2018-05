Anteprima : Torna in edicola Calciopiù con tutti i verdetti del week end Inviato da Fulvio Brandigi 142 letture ) Focus sull’impresa della Lastrigiana negli juniores regionali e sul successo della Scandicci negli juniores nazionali; cominciano bene anche Prato e Livorno (Under 17 e 15)...



... E poi la Coppa Italia di serie D, protagonista l'indomito ma sfortunato San Donato Tavarnelle, la Super Coppa vinta dall’Aglianese, tutte le gare di play off e play out dei campionati dilettantistici, e ancora la Festa Sei Bravo a... a San Marco Avenza, l’Uefa Region’s Cup e le gare dei play-off per Juniores, Allievi e Giovanissimi, infine la prima giornata della Coppa Cerbai.

Al solito, ecco poi il dettaglio delle gare che abbiamo seguito dalla D alla Seconda Categoria:



SERIE D

Rignanese-Scandicci

Sanremese-Ponsacco

Imolese-Sangiovannese



ECCELLENZA

Torres-Cuoiopelli

Pomezia-Sinalunghese



PROMOZIONE

Camaiore-Pietrasanta

Arno Cast. Laterina-A. Rufina



PRIMA CATEGORIA

Pieve Fosciana-Tau

Viaccia-Amici Miei

Incisa-Dicomano

Barberino V. Elsa-Cubino

Rassina-Torrita



SECONDA CATEGORIA

San Miniato-Borgo A Buggiano

Calci-Molazzana

Querceto-Rinascita Doccia

Firenze Sud-Isolotto

Gallianese-Resco Reggello

Virtus Chianciano-Pienza

Pieta’ 2004-Naldi

Daytona-Albacarraia







