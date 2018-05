Promozione : Domani in campo per la 3ª Supercoppa “F.Fiorentini” Inviato da Sonia Nuzzi 4 letture ) E’ in programma per domani pomeriggio, martedì 22 Maggio, a partire dalle ore 18.00, la terza edizione della Supercoppa di Promozione, a cui prendono parte le vincenti...





...dei tre gironi del campionato da poco concluso, ovvero Vorno, Nuova Foiano e Pro Livorno Sorgenti. Il regolamento prevede la disputa di un triangolare con gare da 45 minuti ciascuna, con ricorso ai calci di rigore in caso di parità. Si assegnano 3 punti in caso di vittoria nei primi 45’, 2 in caso di vittoria ai rigori e 1 in caso di sconfitta ai rigori. Nelle due precedenti edizioni hanno trionfato rispettivamente Ponte Buggianese nel 2016 e Aglianese nel 2017.



Questo il programma della manifestazione, che si svolgerà al C.F.F. “G.Bozzi” delle Due Strade a Firenze:



VORNO - NUOVA FOIANO

Arbitro: Amerigo Calonaci di Empoli, coad. da Linari e Alaimo di Firenze.



PRO LIVORNO SORGENTI – VORNO

Arbitro: Guido Iacopetti di Pistoia, coad. da Pulcinelli di Siena e Magherini di Prato.



PRO LIVORNO SORGENTI - NUOVA FOIANO

Arbitro: Mario Picardi di Viareggio, coad. da Caroti di Pontedera e Cioce di Pisa.







Cerca

Ricerca avanzata Eventi & Servizi

» Leggi la news Sondaggi Argomenti notizie ---- Anteprima -- Regionali -- Regionali -- Tornei Arbitri -- Giudice Sportivo Calcio a Cinque Calcio femminile Calcio Giovanile Calciopiu.net Comunicati Stampa Dagli Utenti Dilettanti -- Eccellenza -- Prima Cat. -- Promozione -- Seconda Cat. -- Serie D -- Terza Cat. Fasi finali Forum Fotostoria Il Pungiglione Interviste Palazzo Partite Regionali S.G.S. Sondaggi Speciali Top Undici Tornei Varie Utenti Online 18 utenti online



Iscritti: 0

Semplici visitatori: 18



Altro... utenti onlineIscritti: 0Semplici visitatori: 18 Previsioni Meteo

Cliccando sulla cartina si aprirà una finestra: selezionate area e città per tutti i dettagli Cliccando sulla cartina si aprirà una finestra: selezionate area e città per tutti i dettagli