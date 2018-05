Si conclude con tanti rimpianti lo strepitoso cammino del San Donato Tavarnelle in coppa Italia: alle Due Strade, i chiantigiani....



...si arrendono al Camposarsego soltanto dopo i tiri di rigore. In parità (0-0), l'esito dei tempi regolamentari. Martedì su calciopiù ampio resoconto dell'atto finale della manifestazione

SAN DONATO TAVARNELLE-CAMPOSARSEGO (0-0) 4-5 d.c.r.

SAN DONATO TAVARNELLE (3-5-2): Giusti, Carradori, Frosali, Picascia; Di Vito (91' Motti), Favilli, Caciagli, Cela (74' Rinaldini), Vecchiarelli (94' Nuti); Pozzi, Giordani (88' Carnevale). A disp.: Ferrucci, Petracchi, Manganelli, Islamaj. All.: Roberto Malotti.

CAMPODARSEGO (4-3-3): Pirana, Sanavia, Marcolini (88' Pietribiasi), Colman, Ndoj; Caporali, Trento, Radrezza; Kabine, Aliù, Michelotto (72' Beccaro). A disp.: Brino, Barison, Dario, Granzotto, Brentan, Menale, Nalesso. All.: Gianfranco Fonti.

ARBITRO: Monaldi di Macerata, coad. Da Fine di Battipaglia e Centrone di Molfetta. Quarto uomo: Centi di Viterbo.

NOTE: ammoniti Cela, Giordani, Carradori, Colman, Aliù.

Grande cornice di pubblico, avvio di partita nervoso. Al 6' occasione Campodarsego: rimessa laterale di Colman, spizza Aliù, colpo di testa di Kabine e Giusti blocca. Al 18' bella azione San Donato: Giordani per Di Vito che mette al centro per Pozzi, chiuso da Marcolini. Al 26' ancora San Donato: cross da sinistra di Vecchiarelli, destro incrociato di Cela, palla che rimbalza a terra e esce sul fondo. Al 40' grossa palla gol per San Donato: Vecchiarelli serve Pozzi che innesca Cela davanti al portiere, tiro debole e Pirana para. Parte bene nella ripresa il San Donato: al 47' traversa di Cela di testa su corner di Caciagli, al 48' destro alto dai 20 metri di Giordani. Al 69' gran parata di Pirana su colpo di testa di Pozzi da corner di Caciagli. Lampo Campodarsego al 74': su sviluppi da punizione laterale, Kabine controlla e calcia alto non di molto dal limite. All'83' Campodarsego pericoloso, Kabine per Radrezza che entra in arabo e calcia fuori da posizione defilata. Il risultato comunque non si sblocca e come da regolamento si va direttamente ai rigori dopo il triplice fischio.