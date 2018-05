Ecco le designazioni arbitrali per le gare di play-off e play-out, dalla Promozione alla Seconda Categoria, in programma per questo fine settimana:



PROMOZIONE

CAMAIORE – PIETRASANTA: Gianluca Martino di Firenze, coad. da Berria di Livorno e Bianchi di Pistoia

SPORTING CECINA - PECCIOLESE: Mario Picardi di Viareggio, coad. da Linari di Firenze e Vagheggi di

Arezzo

ARNO CASTIGLIONI LATERINA AUDAX RUFINA: Stefano Giordano di Grosseto, coad. da Vannini di Pistoia e Ingenito di Piombino

PRATOVECCHIO STIA – PONTASSIEVE: Guido Iacopetti di Pistoia, coad. da Rinaldi e Kika di Pisa



PRIMA CATEGORIA

PIEVE FOSCIANA - TAU ALTOPASCIO: Alessandro Donati di Livorno

VIACCIA CALCIO - AMICI MIEI: Juri Gallorini di Arezzo

I.C.INCISA – A.G.DICOMANO: Mattia Nigro di Prato

GEOTERMICA - COLLI MARITTIMI: Filippo Balducci di Empoli

RASSINA – TORRITA: Andrea Zoppi di Firenze

AURORA PITIGLIANO - GRACCIANO: Alessandro Pistolesi di Piombino

BARBERINO V.ELSA - CUBINO: Erminio Cerbasi di Arezzo



SECONDA CATEGORIA

FORTE DEI MARMI - FORTIS CAMAIORE: Duccio Mancini di Pistoia

PISTOIACALCIO – CIREGLIESE: Giacomo Ravara sez. Valdarno

S.MINIATO - BORGO A BUGGIANO: Leonardo Falleni di Livorno

LUCCASETTE - LUCCA CALCIO: Amerigo Calonaci di Empoli

SPORTING CLUB CALCI – MOLAZZANA: Mirko Borghi di Firenze

QUERCETO - RINASCITA DOCCIA: Luca Barone di Pisa

PIETA' 2004 – NALDI: Fabio Iannuzzi di Firenze

A. BELLANI - ARDENZA ARCI PETRARCA: Adil Bouabid di Prato

POMARANCE – VOLTERRANA: Alessandro Niccolai di Pistoia

ROCCASTRADA – RIBOLLA: Luigi Russo sez. Valdarno

PORTO ERCOLE – SAURORISPESCIA: Francesco Masi di Pontedera

SORANO - PONTE D'ARBIA: Cosimo Papi di Prato

DAYTONA – ALBACARRAIA: Francesco Martini sez. Valdarno

FIRENZE SUD – ISOLOTTO: Leonardo Colombi di Livorno

PONZANO - SANCASCIANESE: Gabriele Fiorillo di Lucca

AREZZO F.A.- PIEVE AL TOPPO: Tommaso Majrani di Firenze

STRADA F.C. – TUSCAR: Tommaso Celardo di Pontedera

RESCO REGGELLO – GALLIANESE: Matteo Mangani di Arezzo

SAN POLO - SANTA BRIGIDA: Flavio Barbetti di Arezzo

GEGGIANO – N.POL.SERRE: Alban Zadrima di Pistoia

VIRTUS CHIANCIANO – PIENZA: Matteo Bertelli di Firenze