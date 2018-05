Sono state giocate ieri, mercoledì 16 maggio, le “gare 1” dei triangolari e l’andata degli accoppiamenti dei play-off per accedere agli ottavi di finale del campionato...





... Juniores Nazionali.

L’unica squadra toscana impegnata in questa fase, lo Scandicci, inserita nel Triangolare 2, ha riposato e scenderà in campo sabato 19.

Questo il riepilogo dei risultati di ieri:



Triangolare 1

GOZZANO-AURORA PRO PATRIA 0-1

(gol di Pellini)

Arbitro: Simone Sfirro di Reggio Emilia

Riposava: Ponte Sp.Isola



Triangolare 2:

LIVENTINA-VIRTUS VECOMP VERONA 2-2

(gol di Sartori e Scantamburlo per la Liventina; di Balde e Donatello per la Virtus Verona)

Arbitro: Ermal Bullari di Brescia

Riposava: Scandicci



Triangolare 3:

TURRIS-CITTÀ DI GELA 1-1

(gol di Borriello per la Turris; di D’Aparo per il Gela)

Arbitro: Vincenzo Matera di Matera

Riposava: Audace Cerignola



Accoppiamento1:

FRANCAVILLA 1927-RECANATESE 1-1

(gol di Lancioni per il Francavilla; di Papa per la Recanatese)

Arbitro: Antonio Di Reda di Molfetta



Accoppiamento 2:

OSTIAMARE-LATTE DOLCE 1-0

(gol di Olivetti)

Arbitro: Domenico Mirabella di Napoli



PROSSIME GARE

Sabato 19 verranno giocate le “gare 2” dei triangolari:

Ponte Sp.Isola – Gozzano e Scandicci – Liventina.

Le “gare 3” dei triangolari e il ritorno degli accoppiamenti verranno giocati mercoledì 23 maggio.