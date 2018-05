Prenderà il via fra pochi minuti, al Centro di Formazione Federale “G.Bozzi” alle Due Strade a Firenze, la Seconda Edizione della Super Coppa di Eccellenza...





...“Giovanni Giandonati”. Si affronteranno Sangimignano, Aglianese e Grosseto.

Le prime formazioni a scendere i n campo saranno Aglianese e Sangimignano e il fischio d’inizio è previsto per le ore 18.00. Dirigerà l’incontro il signor Mattia Nigro di Prato, coad. da Capanni di Firenze e Puccini di Pontedera. Alle 19.00 toccherà al Grosseto, contro la perdente del primo incontro, infine alle 20.00 di nuovo il Grosseto contro la vincente del primo incontro.

Grosseto – Aglianese sarà diretta da Filippo Balducci di Empoli, coad. da Mantella di Livorno e Marconi di Arezzo.

Grosseto – Sangimignano da Alessandro Donati di Livorno, coad. da Vannini di Pistoia e Bertini di Firenze.



In serata ampio resoconto sulla manifestazione, con formazioni e cronache a cura di Alessio Facchini.