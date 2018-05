Sale sempre di più la febbre per la finale di Coppa Italia Dilettanti che vedrà il San Donato Tavarnelle in campo sabato 19 maggio alle 16.30 al C.F.F. “G.Bozzi” di Firenze,



contro i veneti del Campodarsego. La società gialloblu sta preparando l’evento come una vera e propria festa, che si svolgerà anche sugli spalti, con una appropriata coreografia. Il presidente Andrea Bacci ha infatti annunciato una iniziativa che coinvolgerà i giovani tesserati della Scuola Calcio del San Donato Tavarnelle, che entreranno gratuitamente allo stadio:

“Siamo di fronte a un appuntamento molto importante per la società. Non coinvolge solo la prima squadra ma tutti i nostri ragazzi. Come può un allenatore motivare e cercare di caricare anche i più giovani? Prendendo l’esempio della prima squadra, arrivata in una finale, dove nel futuro ci potrebbero essere quei piccoli gialloblu del San Donato Tavarnelle. Sulle ali dell’entusiasmo abbiamo pensato di regalare la sciarpa gialloblu e una bandierina ai bambini della Scuola Calcio che, accompagnati dai genitori, si presenteranno allo stadio ‘Bozzi’ con la maglia gialloblu o con la muta da passeggio del San Donato Tavarnelle. “

(dal sito www.sandonato-tavarnelle.it)



Ma non solo per i ragazzi. La sciarpa gialloblu è a disposizione di tutti i tifosi presso la segreteria dello stadio “Pianigiani” di Tavarnelle val di Pesa, al costo di 10 euro.

Intanto sono andati rapidamente esauriti i biglietti messi a disposizione della società gialloblù, che ha prontamente fatto richiesta alla L.N.D. di un ulteriore quantitativo.



Quanto all’aspetto tecnico, sarà la prima finale in questa manifestazione per entrambe le formazioni. I padovani del Campodarsego, giunti secondi nel girone C e attualmente in finale play-off, hanno eliminato Clodiense (3-1), Adriese (3-0), Legnago Salus (2-1 in trasferta), Virtus Verona (2-1), Imolese (2-1 in trasferta) e Crema (0-0 in trasferta e 2-1 in casa).

Il San Donato Tavarnelle ha superato invece Colligiana (2-0 in trasferta), Rignanese (2-1), Valdinievole Montecatini (3-1 in trasferta), Fiorenzuola (1-0 in trasferta), Ostia Mare (0-0, 5-4 ai rigori), Matelica (1-1, 4-3 ai rigori in trasferta) e Potenza (1-1 in trasferta e 2-0 in casa).





L’ALBO D’ORO DEL TORNEO

Il trofeo esiste dal 1999, in seguito alla riforma della Coppa Italia Dilettanti, a cui fino ad allora partecipavano anche le squadre di Serie D.



1999-2000: Castrense

2000-2001: Todi

2001-2002: Pievigina

2002-2003: Sansovino

2003-2004: Juve Stabia

2004-2005: U.S.O. Calcio

2005-2006: Sorrento

2007-2008: Aversa Normanna

2008-2009: Sapri

2009-2010: Matera

2010-2011: Perugia

2011-2012: Sant’Antonio Abate

2012-2013: Turris

2013-2014: Pomigliano

2014-2015: Monopoli

2015-2016: Fondi

2016-2017: Chieri

2017-2018: -