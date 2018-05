Sono stati ufficializzati poco fa dal Comitato Regionale i campi di gioco che ospiteranno le gare di play-off o di spareggio in programma per il fine settimana.



Ecco un riepilogo dettagliato e completo:



PROMOZIONE

Play-Off Finali: Camaiore – Pietrasanta (campo Seravezza), Sporting Cecina – Pecciolese (stadio “Picchi” Livorno).



PRIMA CATEGORIA

Play-Off Finali: Pieve Fosciana-Tau Altopascio (stadio Borgo a Mozzano), Viaccia – Amici Miei (stadio Agliana), Incisa-A.G.Dicomano (stadio Pontassieve), Geotermica-Colli Marittimi (stadio San Vincenzo), Rassina – Torrita (stadio Montevarchi), Aurora Pitigliano-Gracciano (stadio Ponte d’Arbia).



SECONDA CATEGORIA

Play-Off Finali: Forte dei Marmi-Fortis Camaiore (stadio Pietrasanta), San Miniato – Borgo a Buggiano (stadio Cerreto Guidi), Calci-Molazzana (stadio Saltocchio), Querceto – Rinascita Doccia (stadio “Chiavacci” Prato), Pomarance-Volterrana (stadio Capannoli), Sorano – Ponte d’Arbia (stadio Le Badesse), Firenze Sud – Isolotto (stadio “Guidi” Galluzzo), Arezzo F.C. – Pieve al Toppo (stadio Cesa), Resco Reggello – Gallianese (stadio Fiesole), V.Chianciano Terme-Pienza (stadio Bettolle).



Comunicati inoltre i campi degli spareggi-salvezza degli Allievi:

SPAREGGI ALLIEVI REGIONALI PER LA RETROCESSIONE: A.Rufina-Settignanese (campo Settimello), Cascina-San Miniato Siena (campo Montespertoli).