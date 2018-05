E’ stata anticipata a questo pomeriggio (martedì 15 maggio) alle ore 17.00, la sfida fra Prato e Fiorentina valevole per l’ultima giornata del campionato Giovanissimi B Professionisti.





Le due squadre, attualmente terza e prima in classifica, si affronteranno al campo “V.Rossi” di Prato per chiudere al meglio il loro campionato; in particolare la Fiorentina di mister Alessio Orsini, che arriva imbattuta a questo appuntamento, ha la possibilità di vincere il campionato, tenendo a distanza l’Empoli, che incalza i viola a due soli punti di distanza, e che domenica sarà impegnato sul proprio terreno contro il Prato “B”.



Nel corso del pomeriggio, aggiornamenti dal campo di gioco e formazioni delle squadre.