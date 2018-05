Per il terzo anno consecutivo, la Fiorentina si è aggiudicata la ”Dommo Cup”, importante vetrina del calcio giovanile dedicata all’indimenticato don Marcello Morelli...





...giunta alla 9ª edizione ed organizzata dall’US Sales e dall’”Associazione Lorenzo Guarnieri onlus", col patrocinio del Comune di Firenze.

Vi hanno preso parte otto squadre della categoria Esordienti 2005-2006, suddivise in due gironi eliminatori:

GIRONE A: Sales, Fiorentina, Arezzo e Lucchese

GIRONE B: Prato, Livorno, Perugia e Venezia

Nella giornata di sabato 12 maggio, al campo “Don Bosco” in via Gioberti a Firenze, sono state disputate le gare del turno eliminatorio; domenica 13 invece, le otto squadre si sono affrontate, al mattino, in una serie di scontri diretti per determinare gli accessi alle finali, che hanno avuto luogo nel primo pomeriggio:

Finale 7º-8º posto: AREZZO – LUCCHESE 1-1

vittoria della Lucchese ai rigori

Finale 5º-6º posto: LIVORNO – PERUGIA 3-1

Finale 3º-4º posto: PRATO – SALES 0-0

vittoria del Prato ai rigori

Finale 1º-2º posto: FIORENTINA – VENEZIA 1-1

vittoria della Fiorentina ai rigori

Al termine delle partite, riconoscimenti speciali a Bandinelli della Sales, eletto miglior portiere del torneo; al difensore centrale del Venezia, premiato dall’ex viola Alberto Malusci e al giocatore della Fiorentina Rubino, figlio dell’ex centravanti del Novara Raffaele (premiato a sua volta in sede di presentazione del torneo), a cui auguriamo di ripercorrere le orme della famiglia Chiesa.

Riconoscimenti speciali sono andati anche al portiere della Fiorentina Martinelli, che in finale ha parato 3 rigori e a Foschi ed El Kadir del Prato, tutti e tre accomunati dal fatto di aver tirato i primi calci ad un pallone proprio alla Sales!

Complimenti dunque alla Fiorentina, vincitrice sul campo, ma anche a tutte le altre squadre partecipanti, ai loro allenatori, dirigenti e sostenitori, ma soprattutto complimenti all’organizzazione della società di via Gioberti, che ogni anno rinnova con questo appuntamento la memoria e il tributo per un sacerdote che ha speso la vita per l’Oratorio e i suoi ragazzi, e per un ragazzo (Lorenzo Guarnieri) vittima di un omicidio stradale, che la famiglia ha deciso di ricordare in maniera attiva e propositiva, con iniziative volte a sensibilizzare la sicurezza stradale.

A margine del resoconto della manifestazione, la miglior recensione sulla “due giorni” di calcio in via Gioberti è giunta agli organizzatori, e in particolare al presidente Maurizio Razzi, da parte di un dirigente del Venezia Calcio e la riportiamo volentieri come testimonianza diretta della partecipazione alla “Dommo Cup”:



“Abbiamo trascorso due giornate piene di emozioni. Siamo stati benissimo. Complimenti a voi per l'organizzazione: affiancare al calcio giocato, temi e valori importanti di vita è stato per noi un'esperienza profonda e indimenticabile. Sono sicuro che i ragazzi sono tornati a casa più ricchi di valori, felicissimi per gli incontri fatti e per le persone conosciute. Finali e coppe ne portano a casa ogni settimana ma il PIENO DI CERTE EMOZIONI come quella di questo weekend sono da vivere e ricordare perché di una bellezza infinita. Un GRAZIE di cuore a te Maurizio, all'organizzazione, a tutti i volontari, allo STAFF per l'accoglienza e la disponibilità.”

Andrea