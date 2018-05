Dilettanti : Ecco i campi (probabili) per play-off e play-out Inviato da Fulvio Brandigi 4 letture ) Nel pomeriggio sono convocate presso il C.R.T. a Firenze le società interessate agli spareggi play-off e play-out dei campionati dilettantistici. Ecco il quadro delle gare in programma...



... dalla serie D con i probabili campi “scelti” per disputare i play-off e play-out in programma domenica 20 maggio 2018.



SERIE D

Play-Off: Sanremese – Ponsacco (finale), Imolese – Sangiovannese (semifinale).

Play-Out: Rignanese – Scandicci.



ECCELLENZA

Spareggi Nazionali (ore 16.30): Torres – Cuoiopelli, Pomezia – Sinalunghese.



PROMOZIONE

Play-Off Finali: Camaiore – Pietrasanta (Seravezza), Sporting Cecina – Pecciolese (probabile “Picchi” Livorno).

Play-Off Semifinali: Pratovecchio Stia-Pontassieve, Arno Cast.Laterina-Audax Rufina.



PRIMA CATEGORIA

Play-Off Finali Girone: Pieve Fosciana-Tau Altopascio (Borgo a Mozzano), Viaccia – Amici Miei (Agliana), Incisa-A.G.Dicomano (Pontassieve), Geotermica-Colli Marittimi, Rassina – Torrita, Aurora Pitigliano-Gracciano.

Play-Out: Barberino V.E. – Cubino.



SECONDA CATEGORIA

Play-Off Finali: Forte dei Marmi-Fortis Camaiore, San Miniato – Borgo a Buggiano (Cerreto Guidi), Calci-Molazzana, Querceto – Rinascita Doccia (“Chiavacci” Prato), Pomarance-Volterrana, Sorano – Ponte d’Arbia, Firenze Sud – Isolotto (“Guidi” Galluzzo), Arezzo F.C. – Pieve al Toppo, Resco Reggello – Gallianese (Pontassieve), V.Chianciano Terme-Pienza.

Play-Out: Pistoia Calcio-Ciregliese, Lucca Calcio-Luccasette, Pietà 2004-Naldi, Angelo Bellani-Ardenza Petrarca, Porte Ercole-SauroRispescia, Daytona-Albacarraia, Ponzano-Sancascianese, Strada-Tuscar, San Polo-Santa Brigida, Geggiano-Nuova Serre.



SPAREGGI ALLIEVI REGIONALI PER LA RETROCESSIONE: A.Rufina-Settignanese, Cascina-San Miniato Siena (Montespertoli).



