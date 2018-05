Eccellenza : Domenica il via agli spareggi fra le seconde Inviato da Sonia Nuzzi 4 letture ) Nel prossimo fine settimana prenderà il via il primo turno interregionale degli spareggi fra le seconde classificate del campionato di Eccellenza; si tratta di 14...





...accoppiamenti con gare di andata e ritorno (20 e 27 maggio), che promuoveranno le vincenti al secondo turno di spareggi, previsto per il 3 (andata) e il 10 giugno (ritorno).

Le sette squadre vincenti otterranno la promozione al campionato di Serie D 2018/19.



Questo il programma delle gare di domenica prossima, che inizieranno alle ore 16.30:

Busto 81 (VA) – Città di Baveno (VB)

St.Pauls (BZ) – Villa d’Almè Valbrembana (BG)

Calvina Sport (BS) – Calcio Istriana (TV)

Saluzzo (CN) – Squadra Veneto A

Imperia (IM) – Lumignacco (UD)

Paterno (AQ) – Ladispoli (RM)

Torres (SS) – CUOIOPELLI (PI)

Pomezia (RM) – SINALUNGHESE (SI)

Cannara (PG) – Rosselli Mutina (MO)

Classe (RA) – Porto D’Ascoli (AP)

Dattilo Noir (TP) – Castrovillari (CS)

Vastogirardi (IS) – Agropoli (SA) sabato 19/05

Città di S.Agata (ME) - Vis Afragolese (NA)

Omnia Bitonto (BA) – Soccer Lagonegro (PZ)



Si qualificheranno al secondo turno le squadre che nei due incontri, a parità di punteggio, avranno segnato il maggior numero di reti nel corso delle due gare. In caso di ulteriore parità, avranno maggior peso le gare segnate in trasferta. Se anche questo dato fosse uguale, si procederà all’effettuazione di due tempi supplementari da 15 minuti ciascuno, poi eventualmente i calci di rigore.







