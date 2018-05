Si svolgerà domani, mercoledì 16 maggio, la seconda edizione della Supercoppa di Eccellenza intitolata alla memoria del grande e indimenticato uomo di sport che è stato...





...Giovanni Giandonati. Vi prendono parte le squadre vincenti dei due gironi del campionato e la vincente della Coppa Italia di Eccellenza.

Nel dettaglio si tratta di: Sangimignano (vincente gir.A), Aglianese (vincente gir.B) e Grosseto (vincitrice Coppa Italia).

Le tre squadre si affronteranno in un triangolare all’italiana in gare da 45 minuti. In caso di parità verranno tirati i calci di rigore. La vittoria nel tempo regolamentare frutterà 3 punti, quella ai rigori 2, la sconfitta ai rigori 1 punto.

Questo il programma dettagliato della manifestazione, che si svolgerà al C.F.F “Gino Bozzi” delle Due Strade a Firenze:

Gara 1 – ore 18.00:

AGLIANESE – SANGIMIGNANO

Gara 2 – ore 19.00:

GROSSETO – perdente gara 1

Gara 3 – ore 20.00

GROSSETO – vincente gara 1