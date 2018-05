Due stadi ricolmi di pubblico ed entusiasmo fanno da cornice ai due spareggi che si sono disputati questo pomeriggio...



...sui campi di Tavarnuzze e Belmonte. Di scena da una parte Bagno a Ripoli e Audax Rufina per il titolo del girone A, dall'altra Novoli e Isolotto per il trono del raggruppamento B. I gialloblù di Iannarella si impongono sui valdarnesi per uno a zero, con un gol nel finale di gara. Netta affermazione invece per il Novoli, che si impone per tre a zero sull'Isolotto. Nel prossimo numero di Calciopiù in edicola martedì ampio resoconto sulle due gare a cura dei nostri inviati Tommaso Bertelli e Lapo Chellini.